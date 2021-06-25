25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

2020-2021 sezonunu hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkına sahip oldu. Siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlarken, kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'i de takımda tutmak istiyor. Beşiktaş, Fransız yıldızın bonservisini elinde bulunduran Sporting Lizbon'la anlaşılamaması durumunda ise alternatifini yine Portekiz'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta tek gündem transfer...

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip önümüzdeki sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın belirsizliğinin netlik kazanmasının ardından harekete geçildi.

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

Birçok isimle temaslarını sürdüren Kara Kartal, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve performansından memnun kalınan isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan takıma kiralık olarak katılan ve performansıyla beğeni toplayan Valentin Rosier...

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

Fransız oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürerken Beşiktaşlı kurmaylar oyuncunun alternatifini de belirledi.

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

B PLANI!
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldığını duyurdu.

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

Vitoria Guimaraes ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Mailili sağ bek için teknik direktör Pepa'nın takımda kalması yönünde talimat verdiğine de haberin detaylarında yer verildi.

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

Geride kalan sezon Vitoria Guiamres'te 30 maça çıkan Falaye Sacko, 1 asist yaptı. 26 yaşındaki sağ bek, Mali Milli Takımı formasıyla da bugüne kadar 15 maça çıkarken 1 de gol atmayı başarmıştı.

Valentin Rosier'ın alternatifi hazır! Beşiktaş'ın transferde rotası yine Portekiz

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