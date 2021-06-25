25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini belirledi! Andros Townsend...
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında Beşiktaş gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dikme, "Pazartesi günü yönetim ve Sergen Yalçın transfer için bir araya gelecek. Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaşılamaması durumunda geçen sezon Crystal Palace forması giyen Andros Townsend'i alternatif olarak belirledi. Townsend'in bonservisi şu an elinde" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.06.2021
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