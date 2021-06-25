25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Santos Borre bombası!

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar, takımdan ayrılan yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın yerine kaliteli bir forveti kadrosuna katmak istiyor. Ünlü İtalyan gazeteci, Beşiktaş ve Krasnodar'ın, River Plate ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki forvet Santos Borre ile görüştüğünü açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Santos Borre bombası!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olmasıyla birlikte forvet arayışları başlamıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, transferde de hızlı adımlar atmayı planlıyor. Bu doğrultuda, flaş bir yıldız için temaslar başladı.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Santos Borre bombası!

ÜNLÜ GAZETECİDEN BORRE İDDİASI!

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolò Schira, Beşiktaş'ın forvet transfer için Santos Borre ile ilgilendiğini duyurdu. Schira, Beşiktaş ve Krasnodar'ın, River Plate ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki forvet için temaslara başladığını yazdı.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Santos Borre bombası!

Kolombiyalı santrfor, geçtiğimiz sezon çıktığı 17 maçta, 8 gol, 2 asist kaydetti. Borre, kariyerinde Atlético Madrid, Villarreal ve Deportivo Cali gibi takımlarda da forma giydi. 1.74 boyundaki golcü ayrıca 4 kez Kolombiya Milli Takım'ında görev aldı.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Santos Borre bombası!

İşte İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nin haberi...

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