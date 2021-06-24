Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida'ya İtalya'dan 3 talip! Resmi teklifler gelecek
Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida'nın talipleri artmaya başladı. Hırvat stoper için hemen hemen her transfer döneminde görüşmeler yapılmış ancak siyah beyazlılar istediği rakamı bir türlü alamamıştı. 32 yaşındaki savunmacı, EURO 2020 performansıyla yeniden transferin gözdesi haline geldi. İtalya'dan 3 kulübün yıldız futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi. İşte Kara Kartal'ın Vida planı... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Cagliari, Torino ve Fiorentina, Hırvat stoperle ilgilenirken, İtalyan kulüplerinin ilerleyen günlerde resmi teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre; kazanılan şampiyonlukta önemli payı olan Vida'nın, İstanbul'dan ayrılma düşüncesi olmasa da önerileri, maddi açıdan cazip olması halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetim ise 32 yaşındaki futbolcunun 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Başkan Çebi ve ekibi oyuncuya, önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere 2 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerecek. Avrupa Şampiyonası sona erdikten sonra Vida'nın menajeri İstanbul'a davet edilecek ve anlaşma zemini aranacak.
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