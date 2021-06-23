23 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş sahaya iniyor! İşte o tarih

Beşiktaş sahaya iniyor! İşte o tarih
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş, 2021/2022 sezonu için 5 Temmuz'da top başı yapacak. ( haberi)

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 5 Temmuz Pazartesi günü 'nde gerçekleştirecek.

Yeni sezon öncesi ilk etap kampını 5-15 Temmuz'da 'da yapmayı planlayan , bu ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara 'da başlama kararı almıştı.

Sergen Yalçın'ın sözleşme süreci neden uzadı? Canlı yayında açıkladı haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'a transfer müjdesi! Salih Uçan'ın ardından... Sergen Yalçın'a transfer müjdesi! Salih Uçan'ın ardından...
Sergen Yalçın'ın sözleşme süreci neden uzadı? Canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın'ın sözleşme süreci neden uzadı? Canlı yayında açıkladı
Cimbom istiyordu Kartal oluyor! Cimbom istiyordu Kartal oluyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör