Mukavelesi haziran ayı sonunda bitecek olan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Alanyaspor forması giyen Salih Uçan ile prensip anlaşması sağlayan siyah-beyazlılarda listede isimlerden biri olan Kenan Karaman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.