Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman transferini bitiriyor!
Son dakika transfer haberleri: Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Salih Uçan ile prensipte anlaştıklarını açıklamasının ardından listedeki diğer isimler için de girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Yalçın'ın listesinde yer alan ve geçtiğimiz günlerde Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıklayan Kenan Karaman'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Mukavelesi haziran ayı sonunda bitecek olan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Alanyaspor forması giyen Salih Uçan ile prensip anlaşması sağlayan siyah-beyazlılarda listede isimlerden biri olan Kenan Karaman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde son 3 sezondur formasını terlettiği Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıklayan milli futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.
3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Vincent Aboubakar'ın Al Nasr'a transfer olması ve sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un Everton'a dönmesi nedeniyle forvet hattına takviye yapmak isteyen yönetimin Kenan Karaman'a 3 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf formasıyla 28 maça çıkan milli oyuncu, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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