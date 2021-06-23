23 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman transferini bitiriyor!

Son dakika transfer haberleri: Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Salih Uçan ile prensipte anlaştıklarını açıklamasının ardından listedeki diğer isimler için de girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Yalçın'ın listesinde yer alan ve geçtiğimiz günlerde Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıklayan Kenan Karaman'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman transferini bitiriyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Mukavelesi haziran ayı sonunda bitecek olan teknik direktör ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan 'ta gözler transfere çevrildi. Alanyaspor forması giyen ile prensip anlaşması sağlayan siyah-beyazlılarda listede isimlerden biri olan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman transferini bitiriyor!

Geçtiğimiz günlerde son 3 sezondur formasını terlettiği 'tan ayrıldığını açıklayan milli futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman transferini bitiriyor!

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre , ile anlaşmaya yakın.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman transferini bitiriyor!

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Vincent Aboubakar'ın Al Nasr'a transfer olması ve sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un Everton'a dönmesi nedeniyle forvet hattına takviye yapmak isteyen yönetimin 'a 3 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kenan Karaman transferini bitiriyor!

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de formasıyla 28 maça çıkan milli oyuncu, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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