23 Haziran 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı attırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşarak transfere odaklandı. Rosier ve Ghezzal konusunda girişimlerini hızlandıran ve Ghezzal için Leicester City ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, Rosier transferinde ise zorlanıyor. Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Rosier'i, Marsilya, Celtic ve Lazio kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan bu futbolcu için girişimlerine başlayan 3 kulüp de kesenin ağzını açtı. Portekiz ekibi, Rosier için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Marsilya Celtic ve Lazio...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansla büyük bir çıkış yakalayan Valentin Rosier için Marsilya, Celtic ve Lazio girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların bu transfer için Rosier'in kulübü olan Sporting Lizbon ile görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi. (BJK spor haberleri)
Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan Beşiktaş'ta hedef iyi bir kadro kurmak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rosier'i transfer etmek isteyen siyah-beyazlıların, bu transfer için birçok rakibi bulunuyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı attırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşarak transfere odaklandı. Rosier ve Ghezzal konusunda girişimlerini hızlandıran ve Ghezzal için Leicester City ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, Rosier transferinde ise zorlanıyor. Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Rosier'i, Marsilya, Celtic ve Lazio kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan bu futbolcu için girişimlerine başlayan 3 kulüp de kesenin ağzını açtı. Portekiz ekibi, Rosier için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
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