23 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier krizi! Marsilya Celtic ve Lazio...

Kartal'da Roiser krizi! Avrupa'dan 3 takım...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta göstermiş olduğu performansla büyük bir çıkış yakalayan için , ve girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların bu transfer için Rosier'in kulübü olan ile görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi. ( haberleri)

Teknik Direktör 'la yeniden anlaşan 'ta hedef iyi bir kadro kurmak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rosier'i transfer etmek isteyen siyah-beyazlıların, bu transfer için birçok rakibi bulunuyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. 'la prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı attırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşarak transfere odaklandı. Rosier ve Ghezzal konusunda girişimlerini hızlandıran ve Ghezzal için ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, Rosier transferinde ise zorlanıyor. Beşiktaş forması altında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve birçok kulübünün dikkatini çeken Rosier'i, , ve kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi 'da bulunan bu futbolcu için girişimlerine başlayan 3 kulüp de kesenin ağzını açtı. ekibi, Rosier için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
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