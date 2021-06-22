22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sürprizi! Yeni adresi...

Oğuzhan Özyakup sürprizi! Yeni adresi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta takım kaptanlarından ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, 2019/2020 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Hollanda ekibi 'a transfer olacağı iddia edildi. ( haberi)

2.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle yönetimin yaptığı indirim talebine ısrarla olumlu yanıt vermeyen tecrübeli futbolcuyla 1 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen yolların erkenden ayrılabileceği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusuna 'un ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'a sürpriz transfer! Yıldız futbolcu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Taraftarlar Yalçın'ın evinin önünde toplantı! İşte o görüntüler Taraftarlar Yalçın'ın evinin önünde toplantı! İşte o görüntüler
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler
Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör