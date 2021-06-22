Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme dünyaca ünlü yıldız futbolcular da geldi. Transfer listesine Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon gibi isimle eklendi. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler ve detayları... (BJK haberleri)