22 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
2.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle yönetimin yaptığı indirim talebine ısrarla olumlu yanıt vermeyen tecrübeli futbolcuyla 1 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen yolların erkenden ayrılabileceği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusuna Feyenoord'un ilgisinin bulunduğu ifade edildi.
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sürprizi! Yeni adresi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, 2019/2020 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olacağı iddia edildi. (BJK spor haberi)
2.5 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle yönetimin yaptığı indirim talebine ısrarla olumlu yanıt vermeyen tecrübeli futbolcuyla 1 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen yolların erkenden ayrılabileceği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusuna Feyenoord'un ilgisinin bulunduğu ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?