Son dakika transfer haberleri: Güven Yalçın gelecek sezon hangi takımda oynayacak? Beşiktaş'a dönecek mi? | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın'ın geleceği Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. 11 maça çıkan ve gol kaydedemeyen Güven Yalçın, İtalyan basınına göre bu istatistiğe rağmen Lecce'de geçer not aldı. Teknik direktör konusu belirsizliğini koruyan Kartal'da Güven Yalçın'ın kaderi de belirsiz. Peki, Güven Yalçın gelecek sezon hangi takımda oynayacak? Beşiktaş'a dönecek mi? İşte detaylar (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumu belirsizliğini koruyor. Hal böyle olunca Beşiktaş yönetimi bazı hamlelerde acele etmek istemiyor. Ayrılan, kiralık sözleşmesi sona eren futbolcuların yerini doldurmak isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor...
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ...
Güven Yalçın, 2018-2019 sezonunda sergilediği performans ve fizik yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2020-2021 sezonunda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın, ara transfer döneminde İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin yolunu tuttu.
İTALYA DÖNEMİ...
Avcı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın döneminde ise Lecce'ye kiralanan oyuncu için işler İtalya'da yolunda gitmemişti. Lecce ile 11 maça çıkan ancak totalde 150 dakika süre alabilen Güven Yalçın golle buluşamadı.
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