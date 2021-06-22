22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Güven Yalçın gelecek sezon hangi takımda oynayacak? Beşiktaş'a dönecek mi? | BJK haberleri

Güven Yalçın gelecek sezon hangi takımda oynayacak?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde ekiplerinden 'ye kiralanan 'ın geleceği Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. 11 maça çıkan ve gol kaydedemeyen Güven Yalçın, basınına göre bu istatistiğe rağmen Lecce'de geçer not aldı. Teknik direktör konusu belirsizliğini koruyan 'da Güven Yalçın'ın kaderi de belirsiz. Peki, Güven Yalçın gelecek sezon hangi takımda oynayacak? Beşiktaş'a dönecek mi? İşte detaylar ( haberleri)

'i şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan 'ta 'ın durumu belirsizliğini koruyor. Hal böyle olunca Beşiktaş yönetimi bazı hamlelerde acele etmek istemiyor. Ayrılan, kiralık sözleşmesi sona eren futbolcuların yerini doldurmak isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ...

, 2018-2019 sezonunda sergilediği performans ve fizik yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2020-2021 sezonunda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın, ara transfer döneminde ekiplerinden 'nin yolunu tuttu.

İTALYA DÖNEMİ...

Avcı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın döneminde ise Lecce'ye kiralanan oyuncu için işler 'da yolunda gitmemişti. Lecce ile 11 maça çıkan ancak totalde 150 dakika süre alabilen Güven Yalçın golle buluşamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi'den istifa kararı! Çebi'den istifa kararı!
Oğuzhan Özyakup sürprizi! Yeni adresi... Oğuzhan Özyakup sürprizi! Yeni adresi...
Taraftarlar Yalçın'ın evinin önünde toplantı! İşte o görüntüler Taraftarlar Yalçın'ın evinin önünde toplantı! İşte o görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör