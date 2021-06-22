FERNANDO LUCAS MARTINS

Beşiktaş, orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. Fernando Lucas Martins, Kartal'ın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş, Brezilyalı yıldız ile 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşüyor.