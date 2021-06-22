22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme dünyaca ünlü yıldız futbolcular da geldi. Transfer listesine Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon gibi isimle eklendi. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren , 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'de son dakika gelişmesi yaşandı. Cezayir basını Beşiktaş'ın Ghezzal için 6 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

DIEGO LAXALT

ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Diego Laxalt ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Dinamo Moskova'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

, orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. Fernando Lucas Martins, Kartal'ın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş, Brezilyalı yıldız ile 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

THOMAS HENRY

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan , 'i gündemine aldı. Swensea'den gelen teklife sıcak bakmayan Henry, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Kartal'a daha yakın duruyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

DAVIDE SANTON

Valentine Rosier'de belirsizlik devam ediyor. Sağ bek için alternatiflere yönelen , 'u gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

JOAO MARIO

Sporting Lizbon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan , 'ın radarına girdi. Oyuncunun menajeri futbolcuyu Beşiktaş'a önermişti. Transfer için girişimlere başlayan Beşiktaş'ın karşılaştığı ilk rakam 7 milyon euro oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı?
Kartal'a Rosier'de dev rakip! Reddedilemez teklif Kartal'a Rosier'de dev rakip! "Reddedilemez teklif"
Kartal'a Ghezzal müjdesi! Ülkesinde duyurdular Kartal'a Ghezzal müjdesi! Ülkesinde duyurdular
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör