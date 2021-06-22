Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme dünyaca ünlü yıldız futbolcular da geldi. Transfer listesine Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon gibi isimle eklendi. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'de son dakika gelişmesi yaşandı. Cezayir basını Beşiktaş'ın Ghezzal için 6 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını duyurdu.
DIEGO LAXALT
Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Diego Laxalt ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Dinamo Moskova'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Beşiktaş, orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. Fernando Lucas Martins, Kartal'ın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş, Brezilyalı yıldız ile 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşüyor.
THOMAS HENRY
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş, Thomas Henry'i gündemine aldı. Swensea'den gelen teklife sıcak bakmayan Henry, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Kartal'a daha yakın duruyor.
DAVIDE SANTON
Valentine Rosier'de belirsizlik devam ediyor. Sağ bek için alternatiflere yönelen Beşiktaş, Davide Santon'u gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler devam ediyor.
JOAO MARIO
Sporting Lizbon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Joao Mario, Beşiktaş'ın radarına girdi. Oyuncunun menajeri futbolcuyu Beşiktaş'a önermişti. Transfer için girişimlere başlayan Beşiktaş'ın karşılaştığı ilk rakam 7 milyon euro oldu.
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