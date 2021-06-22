22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira transferinde karşı karşıya! Burak Elmas...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandırırken; Cimbom, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Alex Teixeira'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira transferinde karşı karşıya! Burak Elmas...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, ve bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim: ...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira transferinde karşı karşıya! Burak Elmas...

Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir 'la görüşme halindeydi. Ancak siyah-beyazlıların yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira transferinde karşı karşıya! Burak Elmas...

'da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz transferi için devreye giren 'ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira transferinde karşı karşıya! Burak Elmas...

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğunu menajerine iletti. Şu sıralarda iki kulüp de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira transferinde karşı karşıya! Burak Elmas...

Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa bir süre içinde belli olacak.

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