Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira transferinde karşı karşıya! Burak Elmas...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandırırken; Cimbom, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Alex Teixeira'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (GS spor haberi)
Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim: Alex Teixeira...
Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş'la görüşme halindeydi. Ancak siyah-beyazlıların yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi.
Galatasaray'da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye giren Burak Elmas'ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.
Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğunu menajerine iletti. Şu sıralarda iki kulüp de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.
Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa bir süre içinde belli olacak.
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