22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Diego Laxalt resmen Dinamo Moskova'da!

Beşiktaş'ın listesindeydi! Transfer resmen açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ın transfer listesinde bulunan 'tan kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcu, ekibi 'nın yolunu tuttu. sol bekin transferi eski kulübü tarafından resmen duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor...

Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların gündemine gelen sol bek 'ın yeni adresin belli oldu.

Milanlı sol bek Diego Laxalt, 'ya transfer oldu.

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giten Diego Laxalt, ekibiyle çıktığı 26 maçta 1 gol attı.

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