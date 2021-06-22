22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Diego Laxalt resmen Dinamo Moskova'da!
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Diego Laxalt'tan kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcu, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın yolunu tuttu. Uruguaylı sol bekin transferi eski kulübü Milan tarafından resmen duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor...
Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların gündemine gelen Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ın yeni adresin belli oldu.
Milanlı sol bek Diego Laxalt, Dinamo Moskova'ya transfer oldu.
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Celtic forması giten Diego Laxalt, İskoç ekibiyle çıktığı 26 maçta 1 gol attı.
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