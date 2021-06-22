22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: Başkanı Başkanlığı'ndan istifa etti.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı şampiyonluklarla geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamazken, başkan de flaş bir karar aldı.

Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Güven Yalçın gelecek sezon hangi takımda oynayacak? Güven Yalçın gelecek sezon hangi takımda oynayacak?
Oğuzhan Özyakup sürprizi! Yeni adresi... Oğuzhan Özyakup sürprizi! Yeni adresi...
Taraftarlar Yalçın'ın evinin önünde toplantı! İşte o görüntüler Taraftarlar Yalçın'ın evinin önünde toplantı! İşte o görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör