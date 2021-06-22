Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı şampiyonluklarla geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamazken, başkan Ahmet Nur Çebi de flaş bir karar aldı.

Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

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