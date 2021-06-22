Beşiktaş gelecek sezon için kadrosuna bir forvet transfer etmek istiyor. Vincent Aboubakar'ın da ayrılmasının ardından boşalan santrfor bölgesi için siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın uzun süredir istediği Andraz Sporar'ı gündemine aldı. 27 yaşındaki futbolcu için temaslar sürerken Kara Kartal'a kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, transfer edilmesini istediği Andraz Sporar için Beşiktaş'ın karşısına bu kez de Fransa Ligi takımlarından Lens çıktı. Portekiz'in O Jogo gazetesi, Sporting'in 27 yaşındaki Sloven forvet oyuncusu Andraz Sporar'ı, Kakuta takasında teklif edeceğini yazdı. Gazeteye göre sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan Sporar için Türkiye'den teklif var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferin ilk gününden bu yana Andraz Sporar için istekli olduğu biliniyor. (Fotomaç)

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