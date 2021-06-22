22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Andraz Sporar'da Beşiktaş'a rakip çıktı!

Kartal'a Sporar'da rakip! Takas teklif ettiler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

gelecek sezon için kadrosuna bir forvet transfer etmek istiyor. 'ın da ayrılmasının ardından boşalan santrfor bölgesi için siyah beyazlılar, teknik direktör 'ın uzun süredir istediği Andraz Sporar'ı gündemine aldı. 27 yaşındaki futbolcu için temaslar sürerken Kara Kartal'a kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

'ta teknik direktör 'ın, transfer edilmesini istediği Andraz Sporar için Beşiktaş'ın karşısına bu kez de Fransa Ligi takımlarından çıktı. 'in O Jogo gazetesi, Sporting'in 27 yaşındaki Sloven forvet oyuncusu Andraz Sporar'ı, Kakuta takasında teklif edeceğini yazdı. Gazeteye göre sezonu Braga'da kiralık olarak tamamlayan Sporar için Türkiye'den teklif var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferin ilk gününden bu yana Andraz Sporar için istekli olduğu biliniyor. (Fotomaç)

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