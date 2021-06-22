Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek. Siyah-beyazlıların bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun yüksek performansı taliplerinin artmasına neden olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre, Leicester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve İngiliz kulübünün yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Ghezzal'a son olarak Al Nassr talip oldu.