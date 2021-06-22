Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi! Cezayir basını duyurdu...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 2 kupada önemli bir paya sahip olan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim yıldız futbolcu için kulübü Leicester City ile temaslarını sürdürürken, Cezayir basınından flaş bir iddia geldi. Çıkan haberlere göre Kartal'ın İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek. Siyah-beyazlıların bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun yüksek performansı taliplerinin artmasına neden olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre, Leicester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve İngiliz kulübünün yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Ghezzal'a son olarak Al Nassr talip oldu.
Al Nassr'ın Leicester City ile görüşmelere başladığı iddia edilirken oyuncuyla görüşen Al Nassr, Ghezzal'dan olumsuz yanıt aldı. Al Nassr yetkilileri Ghezzal'a transfer teklifini iletirken Cezayirli futbolcunun kibarca teklifi reddettiği belirtildi.
Cezayir basını ise Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı. Haberde Siyah-beyazlıların Leicester City'ye 6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.
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