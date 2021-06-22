Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber! Talipleri artıyor...
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, performansıyla takımının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Siyah beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu, kulübü Sporting'e geri döndü. Kara Kartal, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak isterken kötü bir haber geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya da yıldız sağ beke talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki sağ bek için birkaç teklif geldi.
Fransız sağ bek bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefim Beşiktaş'ta kalmak ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılanlardan biri olan iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim. Menajerlerim ilgimin farkında" ifadelerini kullanmıştı.
Rosier'in bir süre önce Marsilya için yaptığı "Reddedilemez" ifadelerine de yer verildi Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.
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