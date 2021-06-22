22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber! Talipleri artıyor...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, performansıyla takımının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Siyah beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu, kulübü Sporting'e geri döndü. Kara Kartal, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak isterken kötü bir haber geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya da yıldız sağ beke talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber! Talipleri artıyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ta kiralık olarak forma giyen , transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki sağ bek için birkaç teklif geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber! Talipleri artıyor...

sağ bek bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefim 'ta kalmak ya da 'ne katılanlardan biri olan iyi bir kulübüne transfer olmak. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim. Menajerlerim ilgimin farkında" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber! Talipleri artıyor...

Fotomaç'ın haberine göre; Rosier'i 'ın yanı sıra da ısrarlı bir şekilde istiyor. basını da bu transferle yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber! Fransız devi peşine düştü

'nın önemli taraftar haber sitesinde yer alan haberde Rosier'in Marsilya'ya imza atmaya yakın olduğu iddia edildi. Haberde Marsilya'nın Lisbon'a 7 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, Rosier'in de 'da top koşturma fikrine sıcak olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'den kötü haber! Fransız devi peşine düştü

Rosier'in bir süre önce için yaptığı "Reddedilemez" ifadelerine de yer verildi Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon formasıyla 37 maça çıkarken, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

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