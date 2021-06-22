Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek
Sezonu çifte şampiyon olarak kapatan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Joao Mario'yu transfer gündemine alırken, Inter ile ilk teması gerçekleştirecek ve İtalyan ekibinden indirim isteyecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş transferde atağa kalktı... Joao Mario'nun menajeri Siyah beyazlılar'ın kapısını çalmış ve oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini söylemişti...
Takvim'in haberine göre, bu teklif karşısında harekete geçen yönetim hafta içinde oyuncuyla masaya oturacak.
7 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Mario'nun Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İtalyanlar'ın bonservis beklentisi 7 milyon Euro. Beşiktaş'ın bu rakamı 5 milyon Euro seviyesine çekmek isteyeceği öğrenilrdi.
ORTA SAHANIN HER YERİNDE
Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da kiralık olarak forma giyen Joao Mario 34 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı... 8 numara oynayan 28 yaşındaki yıldız futbolcu Joao Mario, 6 ve 10 numarada da forma giyebiliyor.
40 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Portekizli yıldız 46 kez milli takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. Joao Mario, 2016 yılında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Inter'e tam 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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