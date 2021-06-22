22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek

Sezonu çifte şampiyon olarak kapatan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Joao Mario'yu transfer gündemine alırken, Inter ile ilk teması gerçekleştirecek ve İtalyan ekibinden indirim isteyecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

transferde atağa kalktı... 'nun menajeri Siyah beyazlılar'ın kapısını çalmış ve oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini söylemişti...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek

Takvim'in haberine göre, bu teklif karşısında harekete geçen yönetim hafta içinde oyuncuyla masaya oturacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek

7 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Mario'nun Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İtalyanlar'ın bonservis beklentisi 7 milyon Euro. 'ın bu rakamı 5 milyon Euro seviyesine çekmek isteyeceği öğrenilrdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek

ORTA SAHANIN HER YERİNDE

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 34 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı... 8 numara oynayan 28 yaşındaki yıldız futbolcu Joao Mario, 6 ve 10 numarada da forma giyebiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek

40 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Portekizli yıldız 46 kez milli takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. , 2016 yılında ekibi 'dan Inter'e tam 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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