Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi! Inter'den indirim istenecek

ORTA SAHANIN HER YERİNDE

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da kiralık olarak forma giyen Joao Mario 34 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı... 8 numara oynayan 28 yaşındaki yıldız futbolcu Joao Mario, 6 ve 10 numarada da forma giyebiliyor.