22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Güven Yalçın İtalyan ekibi Lecce’ye dönüyor!

Güven Yalçın Lecce’ye dönüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Geçtiğimiz sezon ekibi forması giyen Güven Yalçın, kiralık olarak sözleşmesinin bitmesinin ardından 'a geri döndü. Siyah beyazlı kulüpte düşünülmeyen 22 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibine geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Gazzetta dello Sport'a göre, , Türk golcü Güven'i transfer etmek istiyor. son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı () Salento'ya (Lecce idman sahası) geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı " ifadelerini kullandı.

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