22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Güven Yalçın İtalyan ekibi Lecce’ye dönüyor!
Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Lecce forması giyen Güven Yalçın, kiralık olarak sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a geri döndü. Siyah beyazlı kulüpte düşünülmeyen 22 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibine geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
La Gazzetta dello Sport'a göre, Lecce, Türk golcü Güven'i transfer etmek istiyor. La Gazzetta dello Sport son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı (Beşiktaş) Salento'ya (Lecce idman sahası) geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı " ifadelerini kullandı.
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