Beşiktaş'ta mutlu son! Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmeler sonrasında mutlu sona vardı ve yeniden anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, yapılan son toplantı sonrasında mutabakata vardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratı sona ermişti.
Bir ayı geçen sürede iki tarafın arasında mutabakat sürerken, görüşmeler tıkanmıştı.
TARAFTARLAR YALÇIN'IN EVİNDE TOPLANDI
Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın evinin önüne gidecek tezahüratta bulunmuş ve deneyimli teknik adamla yola devam edilmesini istemişti.
SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞMA SAĞLANDI!
Akşam saatlerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan son görüşmenin neticesinde Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1 yıllık anlaşma sağladı.
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