22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta mutlu son! Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı

Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan , teknik direktör 'la uzun süren görüşmeler sonrasında mutlu sona vardı ve yeniden anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, yapılan son toplantı sonrasında mutabakata vardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan 'ta, teknik direktör 'ın kontratı sona ermişti.

Bir ayı geçen sürede iki tarafın arasında mutabakat sürerken, görüşmeler tıkanmıştı.

TARAFTARLAR YALÇIN'IN EVİNDE TOPLANDI

Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın evinin önüne gidecek tezahüratta bulunmuş ve deneyimli teknik adamla yola devam edilmesini istemişti.

SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞMA SAĞLANDI!

Akşam saatlerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan son görüşmenin neticesinde Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta mutlu son! Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi'den Yalçın'la anlaşma sonrası ilk açıklama! Çebi'den Yalçın'la anlaşma sonrası ilk açıklama!
Beşiktaş'tan Yalçın paylaşımı! 10'un yeri burası Beşiktaş'tan Yalçın paylaşımı! "10'un yeri burası"
Sergen Yalçın'ı ikna turu! Kritik görüşme başladı Sergen Yalçın'ı ikna turu! Kritik görüşme başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör