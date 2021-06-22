22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından Sergen Yalçın paylaşımı! "10'un yeri burası"

Beşiktaş'tan Yalçın paylaşımı! 10'un yeri burası
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ta uzun süredir devam eden ve görüşmeleri mutlu sonla sonuçlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlı takım ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın ardından resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Geçtiğimiz sezon ve 'nda mutlu sona ulaşan 'ta, teknik direktör 'ın geleceği belirsizliğini koruyordu. Uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar nihayet mutabakata vardı ve siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başlamış oldu. Bu gelişmenin ardından resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ta mutlu son! Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı

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