Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın görüşmeleri mutlu sonla sonuçlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlı takım ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği belirsizliğini koruyordu. Uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar nihayet mutabakata vardı ve siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başlamış oldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

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