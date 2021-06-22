22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'la anlaşma sonrası ilk açıklama! "Yolumuz açık olsun"

Çebi'den Yalçın'la anlaşma sonrası ilk açıklama!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Geçen sezonu ve 'nı şampiyon olarak tamamlayan , teknik direktör 'la yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda başkan , mutabakat sonrası konuşurken "Allah yolumuzu açık etsin" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

, teknik direktör 'la yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda başkan , imza sonrası açıklamalarda bulundu.

Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı haberin devamı

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