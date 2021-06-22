22 Haziran 2021, Salı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'la anlaşma sonrası ilk açıklama! "Yolumuz açık olsun"
Geçen sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, mutabakat sonrası konuşurken "Allah yolumuzu açık etsin" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, imza sonrası açıklamalarda bulundu.
Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.
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