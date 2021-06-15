15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira heyecanı! Transferde Josef de Souza detayı...

Kartal teklifini yaptı! Transferde Josef detayı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlılar teknik direktör 'ın talimatları doğrultusunda birçok mevkide önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Teixeira geliyor. Yeni bir 10 numara arayan , yıldız futbolcuya teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Transfer döneminin açılmasıyla beraber ismi 'la anılan yabancı futbolcuların sayısı giderek artıyor. Şüphesiz ki bu isimlerin başında da Brezilyalı usta sol ayak Alex Teixeira geliyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın twitter hesabından duyurduğu, 10 numara arayışında olan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldıza sezonluk 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiğini haberinin ardından Beşiktaş'ın yıldız Brezilyalısı Josef De Souza da kişisel instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile siyah-beyazlı taraftarların heyecanını adeta ikiye katladı. Josef'in, Alex Teixeira ile birlikte poz verdiği fotoğrafını instagram hesabından paylaşması, yıldız 10 numaranın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı şeklinde yorumlandı. 'ten JS Suning'e 50 milyon euro'ya transfer olan Teixeria, Ocak 2021'den beri boşta. Brezilya, Ukrayna ve Çin liglerinde forma giyen yıldız 10 numaranın profesyonel kariyerinde 428 maçta 172 gol, 72 asisti bulunuyor. (Fotomaç)

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