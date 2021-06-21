Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...
Beşiktaş gelecek sezon için kadrosuna yeni bir 10 numara transfer etmek istiyor. Adem Ljajic ile yola devam etmek istemeyen siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımda önemli rol oynayacak bir ofansif ortasaha almak istiyor. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Portekizli yıldız Joao Mario'nun menajeri, yıldız futbolcunun Kartal'a imza atmaya hazır olduğunu ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden 3 orta saha oyuncusu istemesinin ardından menajerler siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya başladı.
Bunlardan biri de Portekizli futbolcu Mario'nun menajeri Federico Pastorello oldu. İtalyan temsilci, İnter'den ayrılmak isteyen Mario'yu uygun şartlarda getirebileceğini yönetime iletti.
İtalyan kulübünün kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta forma giymeye hazır olduğunu iletti. Çebi yönetimi ise bu flaş teklife henüz yanıt vermedi.
40 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin konuyu bu hafta teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşeceği, hocanın da onay vermesi durumunda şartların görüşülmeye başlanacağı ifade edildi.
Ayrıca, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'da kiralık geçiren 1.79 boyundaki oyuncunun kiralama olarak değil ancak bonservisiyle gelebileceği de belirtildi.
Sporting'den İnter'e 2016-17 sezonu başında tam 40 milyon euro'ya transfer olan Joao Mario'nun şu anki değeri 12 milyon euro civarında.
PORTEKİZ YAZDI
Öte yandan Mario-Beşiktaş flörtü Portekiz basınında da dile getirildi. Haberlere göre İnter, orta saha oyuncusunun menajer Pastorello'ya Joao Mario'yu 7,5 milyon euro karşılığında serbest bırakmak istediğini bildirdi.
Ayrıca bu rakamın altına düşülmeyeceğinin altını çizdi. 28 yaşındaki oyuncunun S. Moskova, Beşiktaş, Nice ve Villarreal gibi diğer olasılıkları değerlendirdiği iddia edildi.
Profesyonel futbol kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova, West Ham United, Setubal gibi takımlarda da forma giyen orta saha oyuncusu Joao Mario, kulüp kariyerinde çıktığı 292 resmi mücadelede 25 gol atıp, 58 de asist üretti. Ülkesi Portekiz milli takımda da 46 maça çıkıp 2 gol kaydetmeyi başardı. (Fotomaç)
ARTILARI
İki ayağını da kullanıyor
Pasları isabetli
Top tekniği yüksek
Kolay sakatlanmıyor
Kolay yorulmuyor
EKSİLERİ
Son vuruşları kötü
Hızlı değil
Hava toplarında zayıf
İkili mücadelelerde yetersiz
Defansif yönü düşük
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