21 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

Beşiktaş gelecek sezon için kadrosuna yeni bir 10 numara transfer etmek istiyor. Adem Ljajic ile yola devam etmek istemeyen siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımda önemli rol oynayacak bir ofansif ortasaha almak istiyor. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Portekizli yıldız Joao Mario'nun menajeri, yıldız futbolcunun Kartal'a imza atmaya hazır olduğunu ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Teknik direktör 'ın yönetimden 3 orta saha oyuncusu istemesinin ardından menajerler siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

Bunlardan biri de Portekizli futbolcu Mario'nun menajeri oldu. İtalyan temsilci, 'den ayrılmak isteyen Mario'yu uygun şartlarda getirebileceğini yönetime iletti.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

İtalyan kulübünün kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun 'ta forma giymeye hazır olduğunu iletti. Çebi yönetimi ise bu flaş teklife henüz yanıt vermedi.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

40 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin konuyu bu hafta teknik direktör 'la görüşeceği, hocanın da onay vermesi durumunda şartların görüşülmeye başlanacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

Ayrıca, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Lizbon'da kiralık geçiren 1.79 boyundaki oyuncunun kiralama olarak değil ancak bonservisiyle gelebileceği de belirtildi.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

'den 'e 2016-17 sezonu başında tam 40 milyon euro'ya transfer olan 'nun şu anki değeri 12 milyon euro civarında.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

PORTEKİZ YAZDI

Öte yandan Mario- flörtü Portekiz basınında da dile getirildi. Haberlere göre , orta saha oyuncusunun menajer Pastorello'ya 'yu 7,5 milyon euro karşılığında serbest bırakmak istediğini bildirdi.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

Ayrıca bu rakamın altına düşülmeyeceğinin altını çizdi. 28 yaşındaki oyuncunun S. Moskova, , ve gibi diğer olasılıkları değerlendirdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

Profesyonel futbol kariyeri boyunca , , gibi takımlarda da forma giyen orta saha oyuncusu , kulüp kariyerinde çıktığı 292 resmi mücadelede 25 gol atıp, 58 de asist üretti. Ülkesi da 46 maça çıkıp 2 gol kaydetmeyi başardı. (Fotomaç)

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

ARTILARI

İki ayağını da kullanıyor
Pasları isabetli
Top tekniği yüksek
Kolay sakatlanmıyor
Kolay yorulmuyor

Son dakika spor haberi: Menajeri Portekizli yıldız Joao Mario'yu Beşiktaş'a önerdi! İmzaya hazır...

EKSİLERİ

Son vuruşları kötü
Hızlı değil
Hava toplarında zayıf
İkili mücadelelerde yetersiz
Defansif yönü düşük

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