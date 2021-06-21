21 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Serie A'dan Beşiktaş'a! İtalyanlar Davide Santon'u duyurdu

Beşiktaş'ta transfer bombaları peş peşe patlayacak. Valentin Rosier'de bir türlü mutlu sona ulaşamayan Kartal, yıldız oyuncunun alternatiflerine yöneldi. Kara Kartal, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve Jose Mourinho'nun gelişiyle gözden çıkarılan Davide Santon'u listesine aldı. Çizme basını oyuncunun da Roma'dan ayrılmak istediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Serie A'dan Beşiktaş'a! İtalyanlar Davide Santon'u duyurdu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Gelecek sezon hem ligde hem de 'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah beyazlıların listesi bir hayli kabarık. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Son dakika spor haberi: Serie A'dan Beşiktaş'a! İtalyanlar Davide Santon'u duyurdu

Bu kez basınında iddiası geldi. Haberde, Beşiktaş'ın 'dan ayrılma ihtimali yüksek olan için devreye girdiği yazıldı.

Son dakika spor haberi: Serie A'dan Beşiktaş'a! İtalyanlar Davide Santon'u duyurdu

Ayrıca oyuncuya ve 'nın da talip olduğu iddia edildi. 'nın kadroda düşünmediği futbolcunun sözleşmesini feshedebileceği bu nedenle de kulüplerin transfer listesine girdiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Serie A'dan Beşiktaş'a! İtalyanlar Davide Santon'u duyurdu

30 yaşındaki İtalyanın güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Santon geçtiğimiz sezon 11 maçta görev aldı ve 1 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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