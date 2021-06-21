Son dakika spor haberi: Serie A'dan Beşiktaş'a! İtalyanlar Davide Santon'u duyurdu
Beşiktaş'ta transfer bombaları peş peşe patlayacak. Valentin Rosier'de bir türlü mutlu sona ulaşamayan Kartal, yıldız oyuncunun alternatiflerine yöneldi. Kara Kartal, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve Jose Mourinho'nun gelişiyle gözden çıkarılan Davide Santon'u listesine aldı. Çizme basını oyuncunun da Roma'dan ayrılmak istediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Gelecek sezon hem ligde hem de Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen siyah beyazlıların listesi bir hayli kabarık. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Bu kez İtalyan basınında Beşiktaş iddiası geldi. Haberde, Beşiktaş'ın Roma'dan ayrılma ihtimali yüksek olan sağ bek Davide Santon için devreye girdiği yazıldı.
Ayrıca oyuncuya Lorient ve Sampdoria'nın da talip olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nın kadroda düşünmediği futbolcunun sözleşmesini feshedebileceği bu nedenle de kulüplerin transfer listesine girdiği belirtildi.
30 yaşındaki İtalyanın güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Santon geçtiğimiz sezon 11 maçta görev aldı ve 1 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?