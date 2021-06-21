Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor. Deneyimli teknik adam ilk imza attığında para konuşmasa da, yeni sözleşmesinde iyileştirme bekliyor. Siyah-beyazlı yönetimin Sergen Yalçın'la görüşmeleri 36 gündür sürerken, bu hafta içinde de net bir gelişme olmazsa yeni hoca bakılmaya başlanacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın başında son maçına 18 Mayıs'ta Türkiye Kupası finalindeki Antalya karşılaşmasıyla çıkan, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Sergen Yalçın sadece 21 gündür takımdan uzak. Ancak siyah-beyazlı renklere gönül verenler, sezonu çifte kupayla kapatan hocanın bir an önce imzayı atmasını ve yeni sezon için planlamalara başlanmasını bekliyor. Sürecin uzaması taraftarı yeni sezon planlamasının gecikmesi nedeniyle endişelendiriyor ancak hem Yalçın hem de yönetim cephesi imzaların atılacağı konusunda rahat.

GÖRÜŞMELER 36 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre; 48 yaşındaki hoca her fırsatta sözleşmenin formalite olduğunu söylüyor, Başkan Ahmet Nur Çebi ise Yalçın'la yapacakları imzada sözleşmenin bir kağıt parçasından ibaret olduğunu dile getiriyor. Taraflar aradan geçen 36 günlük süreçte anlaşma sağlayamadı. Gerek Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın, gerekse Başkan ve Yalçın hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bugün ya da yarın kesinleşmesi beklenen anlaşmada taraflar orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer imzalar atılmazsa Beşiktaş, hoca arayışına girecek.

TARAFLAR ARASINDA 5 MİLYON FARK VAR

1- Beşiktaş'a ilk geldiğinde para konuşmayıp söylenen rakama imza atan Sergen Yalçın, sezonu çifte kupayla kapatmasının verdiği güçle bu kez ücrette daha iyi bir miktar istiyor. Yönetim ile Sergen Yalçın arasındaki fark 5 milyon TL civarında.

2- Ekonomik şartlar nedeniyle geçen sezon kısıtlı kadro ile mücadele eden Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı bu kez güçlü bir kadro kurulmasını, kendi istediği oyuncuların alınmasını ve transferde daha etkili bir rolü olmasını istiyor. Talep ettiği oyuncu sayısı 7...

3- Taraflar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki işleyiş konusunda da birbirlerinden bazı taleplerde bulunmuş durumda.

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