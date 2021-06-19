Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mame Diouf hamlesi! Sergen Yalçın adını verdi

Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan Beşiktaş'ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Vincent Aboubakar'ın ayrılığı, Cenk Tosun'un da sakatlığı sonrası Everton'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, istediği golcülerden birinin adını verdi: Mame Diouf...

ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Senegalli golcünün Hatayspor'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

38 MAÇTA 18 GOL

Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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