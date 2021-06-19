Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mame Diouf hamlesi! Sergen Yalçın adını verdi
2020-2021 sezonunu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak bitiren Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılığı sonrasında transferde önceliği forvet bölgesine verdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu mevki için en az 2 transfer isterken, Hataysporlu Mame Diouf'un ismini yönetime verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan Beşiktaş'ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Vincent Aboubakar'ın ayrılığı, Cenk Tosun'un da sakatlığı sonrası Everton'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, istediği golcülerden birinin adını verdi: Mame Diouf...
ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO
Sabah'ın haberine göre; Senegalli golcünün Hatayspor'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.
38 MAÇTA 18 GOL
Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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