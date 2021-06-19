19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mame Diouf hamlesi! Sergen Yalçın adını verdi

Süper Lig devinden Diouf hamlesi! Çıkış opsiyonu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

2020-2021 sezonunu hem hem de şampiyonu olarak bitiren , gelecek sezon 'nde yer alacak. ve 'un ayrılığı sonrasında transferde önceliği forvet bölgesine verdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör bu mevki için en az 2 transfer isterken, Hataysporlu 'un ismini yönetime verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan 'ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. 'ın ayrılığı, 'un da sakatlığı sonrası 'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör , istediği golcülerden birinin adını verdi: ...

ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Senegalli golcünün 'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

38 MAÇTA 18 GOL

Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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