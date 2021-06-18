Beşiktaş'a transferde dev rakip! Diego Costa Premier Lig'e mi gidiyor?
Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak Beşiktaş, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Vincent Aboubakar'ın Arabistan'a gitmesi üzerine önceliği forvet mevkisine veren siyah-beyazlılar, gündemine Diego Costa'yı almıştı. Deneyimli golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma konusunda görüşmelerini sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
Özellikle Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından transferde önceliğini forvet hattına veren siyah-beyazlılar, ilk olarak Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Deigo Costa'yı gündemine almıştı.
Brezilya asıllı İspanyol futbolcuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı. İspanyol basını, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da Diego Costa transferinde devreye girdiğini yazdı.
JORGE MENDES'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Beşiktaş Diego Costa'ya yıllık 2.5 milyon euroluk teklifte bulunurken, Wolverhampton da oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le görüşmelere başladı. Wolves'ta menajerliğini Mendes'in yaptığı birçok oyuncunun bulunmasının, Diego Costa transferinde İngiliz ekibini bir adım öne taşıdığı vurgulandı.
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