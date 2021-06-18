Beşiktaş'a transferde dev rakip! Diego Costa Premier Lig'e mi gidiyor?

JORGE MENDES'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Beşiktaş Diego Costa'ya yıllık 2.5 milyon euroluk teklifte bulunurken, Wolverhampton da oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le görüşmelere başladı. Wolves'ta menajerliğini Mendes'in yaptığı birçok oyuncunun bulunmasının, Diego Costa transferinde İngiliz ekibini bir adım öne taşıdığı vurgulandı.

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