18 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a transferde dev rakip! Diego Costa Premier Lig'e mi gidiyor?

Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak Beşiktaş, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Vincent Aboubakar'ın Arabistan'a gitmesi üzerine önceliği forvet mevkisine veren siyah-beyazlılar, gündemine Diego Costa'yı almıştı. Deneyimli golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a transferde dev rakip! Diego Costa Premier Lig'e mi gidiyor?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.06.2021

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, bir yandan teknik direktör 'la sözleşme uzatma konusunda görüşmelerini sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! Diego Costa Premier Lig'e mi gidiyor?

Özellikle 'ın takımdan ayrılmasının ardından transferde önceliğini forvet hattına veren siyah-beyazlılar, ilk olarak 'in dünyaca ünlü golcüsü Deigo Costa'yı gündemine almıştı.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! Diego Costa Premier Lig'e mi gidiyor?

Brezilya asıllı İspanyol futbolcuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı. İspanyol basını, ekibi 'ın da transferinde devreye girdiğini yazdı.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! Diego Costa Premier Lig'e mi gidiyor?

JORGE MENDES'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Beşiktaş 'ya yıllık 2.5 milyon euroluk teklifte bulunurken, da oyuncunun menajeri 'le görüşmelere başladı. Wolves'ta menajerliğini Mendes'in yaptığı birçok oyuncunun bulunmasının, Diego Costa transferinde İngiliz ekibini bir adım öne taşıdığı vurgulandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'a yeni sağ bek! Atiba önerdi... Kartal'a yeni sağ bek! Atiba önerdi...
Cyle Larin ile sözleşme uzatılacak mı? İşte son gelişmeler Cyle Larin ile sözleşme uzatılacak mı? İşte son gelişmeler
Yönetim toplandı! Sergen Yalçın ve limit konusu... Yönetim toplandı! Sergen Yalçın ve limit konusu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör