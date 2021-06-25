Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezonu 2 kupayla tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ghezzal ve Rosier'in kiralık sözleşmelerinin bitmesi alternatiflerini bulmak için Kartal'ı harekete geçirdi. Öte yandan, Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira gibi isimler transfer listesine eklendi. (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Süper Lig'in devleri Barış Alper Yılmaz için devrede. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Keçiörengücü'nün genç futbolcusu için kıyasıya rekabet halinde. Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.
KAAN AYHAN
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.
HALİL AKBUNAR
Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.
KENAN KARAMAN
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.
ELAYIS TAVŞAN
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Alex Teixeira için girişimlerini sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre, Josef'in yakın dostu olan yıldız fubtolcu için Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.
HULK
Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği Hulk için Beşiktaşlı idareciler harekete geçti. Hulk'un menajeriyle yeniden temas kurulacak. Uygun koşullar sağlanırsa transfer gerçekleşebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?