25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezonu 2 kupayla tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ghezzal ve Rosier'in kiralık sözleşmelerinin bitmesi alternatiflerini bulmak için Kartal'ı harekete geçirdi. Öte yandan, Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira gibi isimler transfer listesine eklendi. (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Süper Lig'in devleri Barış Alper Yılmaz için devrede. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Keçiörengücü'nün genç futbolcusu için kıyasıya rekabet halinde. Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

HALİL AKBUNAR

Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ELAYIS TAVŞAN

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Alex Teixeira için girişimlerini sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre, Josef'in yakın dostu olan yıldız fubtolcu için Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer planları belli oldu! Hulk, Elayis Tavşan, Alex Teixeira... | BJK haberleri

HULK

Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği Hulk için Beşiktaşlı idareciler harekete geçti. Hulk'un menajeriyle yeniden temas kurulacak. Uygun koşullar sağlanırsa transfer gerçekleşebilecek.

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