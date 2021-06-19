19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! "Acele etmeye gerek yok"

Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar forvet bölgesi için bir süredir Kenan Karaman'ı gündeminde tutuyordu. Yönetimin milli oyuncunun transferini bitirmek istediği bilinirken, Sergen Yalçın'dan 'bekleyin' talimatı geldi. Yalçın, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetime, aradığı tarzda bir oyuncu olmadığı raporunu sunduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! Acele etmeye gerek yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Siyah-Beyazlıların santrfor adaylarından biri olan için teknik direktör 'dan 'Bekleyin' talimatı geldi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! Acele etmeye gerek yok

Fotomaçın haberine göre, geçtiğimiz sezon başında da yönetimin önerdiği isimlerden biri olan ancak Yalçın'ın "Benim aradığım tarzda bir golcü değil" dediği Kenan için tecrübeli çalıştırıcı yine benzer bir ifade kullandı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! Acele etmeye gerek yok

'ın genç oyuncuya ilgili yönetime verdiği rapordaki rakamlara dikkat çekilmesini istediği öğrenildi:

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! Acele etmeye gerek yok

takımda 'in gibi forveti olarak kullandığı Kenan, kariyeri boyunca 67 maçta santrfor oynadı, 22 gol attı 3 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! Acele etmeye gerek yok

Kenan forveti olarak 72 maça çıktı. 12 gol attı 11 de asist. Kenan 42 maçta forvet arkası 10 numara gibi oynarken 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! Acele etmeye gerek yok

Genç forvetin 'da da 102 maçta 13 gol ve 6 asistlik performansı var. BU istastiklerin ardından 'ı yöneticilere "Elimizde alternatifler var. Bu nedenle imza attırmak için çok aceleci olmayalım" dediği ifade edildi.

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