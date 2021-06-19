Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Kenan Karaman transferine sarı ışık! "Acele etmeye gerek yok"
Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar forvet bölgesi için bir süredir Kenan Karaman'ı gündeminde tutuyordu. Yönetimin milli oyuncunun transferini bitirmek istediği bilinirken, Sergen Yalçın'dan 'bekleyin' talimatı geldi. Yalçın, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetime, aradığı tarzda bir oyuncu olmadığı raporunu sunduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Siyah-Beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Kenan Karaman için teknik direktör Sergen Yalçın'dan 'Bekleyin' talimatı geldi.
Fotomaçın haberine göre, geçtiğimiz sezon başında da yönetimin önerdiği isimlerden biri olan ancak Yalçın'ın "Benim aradığım tarzda bir golcü değil" dediği Kenan için tecrübeli çalıştırıcı yine benzer bir ifade kullandı.
Sergen Yalçın'ın genç oyuncuya ilgili yönetime verdiği rapordaki rakamlara dikkat çekilmesini istediği öğrenildi:
Milli takımda Şenol Güneş'in Cyle Larin gibi kanat forveti olarak kullandığı Kenan, kariyeri boyunca 67 maçta santrfor oynadı, 22 gol attı 3 asist yaptı.
Kenan kanat forveti olarak 72 maça çıktı. 12 gol attı 11 de asist. Kenan 42 maçta forvet arkası 10 numara gibi oynarken 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Genç forvetin Bundesliga'da da 102 maçta 13 gol ve 6 asistlik performansı var. BU istastiklerin ardından Sergen Yalçın'ı yöneticilere "Elimizde alternatifler var. Bu nedenle imza attırmak için çok aceleci olmayalım" dediği ifade edildi.
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