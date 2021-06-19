Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Cyle Larin'le masaya oturdu! Serbest kalma bedeli...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan 2 kupaya büyük pay sahibi olan Cyle Larin'le sözleşme uzatmak istiyor. Siyah-beyazlılar 1 yıl sözleşmesi kalan Kanadalı golcünün mukavelesini yenileyip serbest kalma bedeli de ekleyerek elini güçlendirmek istiyor. İşte detayalar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan ve Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, yeni sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dün Vodafone Park'taki kulüp binasında oldukça hareketli saatler yaşandı. Herkes teknik direktör Sergen Yalçın'ı beklerken sürpriz bir şekilde Cyle Larin stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.

RUSYA'DAN TALİPLERİ VAR

Şampiyonlukta büyük bir emeği olan ve toplam 45 maçta 23 golle Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan 26 yaşındaki Kanadalı oyuncuya Rusya'dan tekliflerin olduğu bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi yeni sözleşmeye koyacağı serbest kalma maddesi ile elini güçlendirmek istiyor. Rakamın 15-17 milyon Euro aralığında olması düşünülüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yıldız oyuncuya, Premier Lig'den West Bromwich Albion, 10 milyon Euro'luk teklif ile gelmiş ancak transfer döneminin bitimine 48 saat kaldığı için İngiliz kulübüne olumsuz yanıt verilmişti.

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