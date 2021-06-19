19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Cyle Larin'le masaya oturdu! Serbest kalma bedeli...

Kartal Larin'le masaya oturdu! Serbest kalma bedeli...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan 2 kupaya büyük pay sahibi olan 'le sözleşme uzatmak istiyor. Siyah-beyazlılar 1 yıl sözleşmesi kalan Kanadalı golcünün mukavelesini yenileyip serbest kalma bedeli de ekleyerek elini güçlendirmek istiyor. İşte detayalar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan ve Türkiye'yi 'nde temsil edecek olan Beşiktaş, yeni sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dün Vodafone Park'taki kulüp binasında oldukça hareketli saatler yaşandı. Herkes teknik direktör 'ı beklerken sürpriz bir şekilde stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı. Başkan , 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.

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Şampiyonlukta büyük bir emeği olan ve toplam 45 maçta 23 golle Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan 26 yaşındaki Kanadalı oyuncuya 'dan tekliflerin olduğu bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi yeni sözleşmeye koyacağı serbest kalma maddesi ile elini güçlendirmek istiyor. Rakamın 15-17 milyon Euro aralığında olması düşünülüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yıldız oyuncuya, 'den , 10 milyon Euro'luk teklif ile gelmiş ancak transfer döneminin bitimine 48 saat kaldığı için İngiliz kulübüne olumsuz yanıt verilmişti.

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