İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'ta Marko Arnautovic sesleri
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem forvet transferi... Son olarak siyah-beyazlıların Marko Arnautovic ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Marko Arnautovic sesleri... Golcü arayışlarını sürdüren Kara Kartal'da yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, Çin Ligi ekiplerinden SH Port'un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Beşiktaş Yönetimi yıldız ismi transfer edebilmek için şartları araştırıyor.
İtalyan gazetesi Corriero dello Sport da transferi doğruladı. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Avusturyalı golcü Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.
İKİ YILDIZ DAHA LİSTEDE!
Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi için mutlaka yıldız bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, daha öncesinde Diego Costa ve Edin Dzeko ile görüşmeler gerçekleştirmişti.
32 yaşındaki Arnautovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2022 Aralık ayında yılında sona eriyor.
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