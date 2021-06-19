19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'ta Marko Arnautovic sesleri

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'ta Arnautovic sesleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ta gündem forvet transferi... Son olarak siyah-beyazlıların ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

'ta sesleri... Golcü arayışlarını sürdüren Kara Kartal'da yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, ekiplerinden 'un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Beşiktaş Yönetimi yıldız ismi transfer edebilmek için şartları araştırıyor.

İtalyan gazetesi Corriero dello Sport da transferi doğruladı. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Avusturyalı golcü Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.

İKİ YILDIZ DAHA LİSTEDE!

Yaz transfer döneminde için mutlaka yıldız bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, daha öncesinde ve ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

32 yaşındaki Arnautovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2022 Aralık ayında yılında sona eriyor.

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