19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal edildi!

Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal edildi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: , 'da yapmayı planladığı sezon öncesi ilk etap kampının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında zorunlu karantina uygulanmasından dolayı iptal edildiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını 5 Temmuz - 15 Temmuz tarihleri arasında 'da yapmayı planlayan 'ın kamp programı iptal oldu. Slovakya Hükümeti'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması nedeniyle Slovakya kampı iptal olurken, siyah-beyazlılar hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
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