Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yerli stoper hamlesi! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar stoper bölgesine takviye yapmak isterken, birçok ismi gündemine almıştı. TFF'nin aldığı yabancı kuralının değişmemesinin ardından Kara Kartal, stoper bölgesi için rotayı yerli oyunculara çevirdi. Listedeki yabancı stoperlerden Juan Jesus, Benatia ve Awaziem'i beklemeye alan Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, TFF'nin tüm itirazlara rağmen aldığı yabancı kararının ardından hedeflerini de değiştirdi. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, kararın ardından listedeki yabancılar Juan Jesus, Benatia ve Awaziem'i beklemeye alırken yerlilere ilgiyi artırdı. Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı uzun süredir takip eden siyah- beyazlılar, bu transferleri bitirmek için gaza basacak. Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan 26 yaşındaki Abdülkerim'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor. 22 yaşındaki genç stoper Arda Kızıldağ ise Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'e düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendi çözmesini talep etti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ