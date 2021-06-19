19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yerli stoper hamlesi! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Kartal'a yerli stoper! Listede 2 isim var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar stoper bölgesine takviye yapmak isterken, birçok ismi gündemine almıştı. 'nin aldığı yabancı kuralının değişmemesinin ardından , stoper bölgesi için rotayı yerli oyunculara çevirdi. Listedeki yabancı stoperlerden , ve 'i beklemeye alan Beşiktaş, ve için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren , 'nin tüm itirazlara rağmen aldığı yabancı kararının ardından hedeflerini de değiştirdi. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, kararın ardından listedeki yabancılar , ve 'i beklemeye alırken yerlilere ilgiyi artırdı. 'dan ve 'nden 'ı uzun süredir takip eden siyah- beyazlılar, bu transferleri bitirmek için gaza basacak. Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan 26 yaşındaki Abdülkerim'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor. 22 yaşındaki genç stoper Arda Kızıldağ ise Gençlerbirliği'nin . Lig'e düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendi çözmesini talep etti.

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