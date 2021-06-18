Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 'yabancı kuralı' sıkıntısı! Vida, Ljajic, Larin, Hasic, N'Koudou, Wellinton, N'Sakala, Josef...
Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, yeni sezonda transfer planlamalarını sürdürürken bir yandan da yabancı kuralını göz önünde bulunduruyor. Kadrosunda 11 yabancı futbolcu bulunan Kartal, bunun üzerine yapacağı transferleri de düşünerek bazı isimleri gözden çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
TFF'nin kabul ettiği yeni yabancı kuralı Beşiktaş için bu karar büyük sıkıntılar yaratabilir. Kadrosunda kiralıklarla birlikte 17 isimle sezonu tamamlayan siyah-beyazlılarda 6 yabancının sözleşmesi sona ererken kadroda düşünülmeyen isimlerle birlikte elde şu an 11 yabancı var. Peki yönetim, eldeki lejyonerler için nasıl bir plan uygulayacak? Siyah-beyazlılar, Atiba ile 1 sene daha sözleşme yapmayı planlarken Ghezzal ve Rosier'i de yeniden takıma dahil etmenin peşinde. Atletico'dan alınan Montero ile Kayseri'den kiralanan Mensah'la ise yola devam edilmeyecek.
8 İSİMDEN 3'Ü GİDEBİLİR!
Domagoj Vida, Adem Ljajic, Cyle Larin, Adjin Hasic, N'Koudou, Josef, Wellinton ve N'Sakala ise kadrodaki diğer isimler. Uzun süreli sakatlık yaşayan Hasic'in durumu belirsizliğini korurken genç yıldızın sakatlık durumuna göre lisansı askıya alınabilir ya da kiralanabilir.
BOYD, YALÇIN'A BAĞLI
Süresız kadro dışı bırakılan ve ayrılmaya da yanaşmayan Douglas'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Yine kadroda düşünülmeyen Lens de kontratında son seneye girdi. Boyd'un ise 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Douglas'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, Lens'i tekrar kiralayacak. Boyd'un durumu ise Yalçın'a bağlı. (Fotomaç)
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