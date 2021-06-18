Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Önceliğini forvet transferi olarak belirleyen Beşiktaş'ta orta saha takviyesi de gündemdeki yerini koruyor. Atiba'nın ilerleyen yaşı, Ljajic'in formsuzluğu veya gönderilmesi gibi etkenleri göz önüne alan siyah-beyazlılar, Salih Uçan'la prensip anlaşması yapsa da bu mevki için de araştırmalarını sürdürüyor.