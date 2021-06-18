18 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlamaları sürüyor. Siyah beyazlılar hem ligde başarısını sürdürmek, hem de Avrupa'da iyi bir grafik çizmek istiyor. Bu kapsamda yapılacak transferlere yönelen yönetim, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol forması giyen yıldız 10 numarayı gündemine aldı. Kara Kartal, Adem Ljajic'in satılması durumunda 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Önceliğini transferi olarak belirleyen Beşiktaş'ta takviyesi de gündemdeki yerini koruyor. 'nın ilerleyen yaşı, Ljajic'in formsuzluğu veya gönderilmesi gibi etkenleri göz önüne alan siyah-beyazlılar, 'la prensip anlaşması yapsa da bu mevki için de araştırmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Bu doğrultuda 5 yabancı adaydan oluşan bir liste hazırlandığı ve o isimlerden birinin de 'dan olduğu öğrenildi. 'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapıldığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

SERGEN YALÇIN DA ONAYLADI
Hatta Ljajic'in elden çıkarılması halinde 'a 5 milyon euro civarı bir rakam önerileceği dile getiriliyor. Ayrıca 1.80 boyundaki futbolcuya teknik direktör 'ın da onay verdiği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

transferi için acele etmek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, piyasa değeri 6 milyon euro olan 'de sonuç alamaması durumunda diğer adaylara yönelecek. Tecrübeli orta saha, geride bıraktığımız sezon 'de mücadele eden ile 41 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek

Daha önce ve 'da da forma giyen Darder, kulüp kariyerinde 304 resmi maçta forma giyerken toplam 26 gol, 22 asist üretti. A milli takımına hiç davet almayan oyuncu, 'de ise 4 karşılaşmada krampon bağladı. (Fotomaç)

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