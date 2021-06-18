Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a İspanyol 10 numara! Adem Ljajic'in yerine Sergi Darder gelecek
Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlamaları sürüyor. Siyah beyazlılar hem ligde başarısını sürdürmek, hem de Avrupa'da iyi bir grafik çizmek istiyor. Bu kapsamda yapılacak transferlere yönelen yönetim, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol forması giyen yıldız 10 numarayı gündemine aldı. Kara Kartal, Adem Ljajic'in satılması durumunda 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Önceliğini forvet transferi olarak belirleyen Beşiktaş'ta orta saha takviyesi de gündemdeki yerini koruyor. Atiba'nın ilerleyen yaşı, Ljajic'in formsuzluğu veya gönderilmesi gibi etkenleri göz önüne alan siyah-beyazlılar, Salih Uçan'la prensip anlaşması yapsa da bu mevki için de araştırmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda 5 yabancı adaydan oluşan bir liste hazırlandığı ve o isimlerden birinin de İspanya'dan Sergi Darder olduğu öğrenildi. Espanyol'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapıldığı bildirildi.
SERGEN YALÇIN DA ONAYLADI
Hatta Ljajic'in elden çıkarılması halinde Espanyol'a 5 milyon euro civarı bir rakam önerileceği dile getiriliyor. Ayrıca 1.80 boyundaki futbolcuya teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği gelen haberler arasında.
Orta saha transferi için acele etmek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, piyasa değeri 6 milyon euro olan Sergi Darder'de sonuç alamaması durumunda diğer adaylara yönelecek. Tecrübeli orta saha, geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de mücadele eden Espanyol ile 41 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Daha önce Malaga ve Lyon'da da forma giyen Darder, kulüp kariyerinde 304 resmi maçta forma giyerken toplam 26 gol, 22 asist üretti. ��spanya A milli takımına hiç davet almayan oyuncu, U-21'de ise 4 karşılaşmada krampon bağladı. (Fotomaç)
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