Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'ın menajerinden flaş Beşiktaş itirafı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal konsunda flaş bir detay ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun menajeri Arap basınına yaptığı açıklamada "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın bonservisini almak için Leciester City ile görüşmelerini sürdürdüğü Rachid Ghezzal için flaş bir transfer itirafı geldi. Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli, Ghezzal'ın Beşiktaş için Al Nassr'ın teklifini reddettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'dan Al Marsad Sports'a konuşan Fazuli, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." dedi.
Ghezzal geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 8 gol attı ve 17 asist yaptı. Cezayirli futbolcu ligin asist kralı oldu.
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