17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'ın menajerinden flaş Beşiktaş itirafı!

Ghezzal'ın menajerinden flaş Beşiktaş itirafı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük katkı sağlayan  konsunda flaş bir detay ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun menajeri basınına yaptığı açıklamada "'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." dedi. ( haberleri)

'ın bonservisini almak için ile görüşmelerini sürdürdüğü için flaş bir transfer itirafı geldi. Cezayirli yıldızın menajeri , Ghezzal'ın Beşiktaş için 'ın teklifini reddettiğini açıkladı.

'dan 'a konuşan Fazuli, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." dedi.

Ghezzal geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 8 gol attı ve 17 asist yaptı. Cezayirli futbolcu ligin asist kralı oldu.

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