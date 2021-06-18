18 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem Chidozie Awaziem! Menajerinden flaş açıklama...

Menajerinden Beşiktaş itirafı! Haberler doğru fakat...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan oyuncuların ardından kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşadı. Gelecek sezon Süper Lig'de ve 'nde başarı isteyen yönetimin, bir süredir Chidozie Awaziem'le ilgilendiği iddia edilmişti. Nijeryalı oyuncunun menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Forvet ve savunma hattına öncelik veren Beşiktaş'ın, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'le ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun menajerinden transfer itirafı geldi.

basınına konuşan Awaziem'in menajeri , "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" dedi.

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RİZESPOR'DA DA OYNAMIŞTI

Süper Lig'de 2018-19 sezonunda formasıyla mücadele eden Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Boavista'da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89'luk stoper için Boavista, 'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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