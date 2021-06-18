Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem Chidozie Awaziem! Menajerinden flaş açıklama...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan oyuncuların ardından kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşadı. Gelecek sezon Süper Lig'de ve Devler Ligi'nde başarı isteyen yönetimin, bir süredir Chidozie Awaziem'le ilgilendiği iddia edilmişti. Nijeryalı oyuncunun menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Forvet ve savunma hattına öncelik veren Beşiktaş'ın, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'le ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun menajerinden transfer itirafı geldi.
Nijerya basınına konuşan Awaziem'in menajeri Graham Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" dedi.
RİZESPOR'DA DA OYNAMIŞTI
Süper Lig'de 2018-19 sezonunda Rizespor formasıyla mücadele eden Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Boavista'da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89'luk stoper için Boavista, Porto'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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