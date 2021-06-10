11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Fransız ekibi Nice teklifte bulundu!
Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen ismlerin başında gelen Ersin Destanoğlu'na Nica kulübü 5 milyon euro önerdi. İşte siyah-beyazlıların beklediği bonservis bedeli... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta resmi teklif gelen isimlerden biri Ersin Destanoğlu. Fotomaç'ın haberine göre Nice kulübü 5 milyon euro önerirken, siyahbeyazlılar 12 milyon euro isteyince görüşmeler kesildi. Beşiktaş cephesi aracı olan menajere, bonuslarla beraber 8-9 milyon euro'yu bulan bir teklifle gelirlerse Fransızların teklifini kabul etmeye hazır olduğunu iletti. Nice'ten henüz ikinci bir dönüş olmadı. Ersin son kararı yönetime bıraktı.
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