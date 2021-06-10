11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na Fransız ekibi Nice teklifte bulundu!

Ersin'e Fransa kancası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta geleceği en çok merak edilen ismlerin başında gelen 'na kulübü 5 milyon euro önerdi. İşte siyah-beyazlıların beklediği bonservis bedeli... ( haberleri)

'ta resmi teklif gelen isimlerden biri . Fotomaç'ın haberine göre kulübü 5 milyon euro önerirken, siyahbeyazlılar 12 milyon euro isteyince görüşmeler kesildi. Beşiktaş cephesi aracı olan menajere, bonuslarla beraber 8-9 milyon euro'yu bulan bir teklifle gelirlerse Fransızların teklifini kabul etmeye hazır olduğunu iletti. Nice'ten henüz ikinci bir dönüş olmadı. Ersin son kararı yönetime bıraktı.
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