18 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i gündemine aldı!

Real Madrid'in kalecisi Kartal'a!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'ta yeni sezon öncesinde kaleci arayışları sürüyor. Genç kalecisi 'na teklifler gelmeye devam ederken, siyah beyazlılarda ise bu transferin gerçekleşmesi durumunda alternatifler için çalışmalar başladı. Son olarak gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Ukrayna'dan Sport 24 TV'nin haberine göre Beşiktaş, 'in genç kalecisi 'i istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Ukrayna'dan Sport 24 TV sürpriz bir iddia ortaya attı. Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'li genç kaleci 'i 'ın istediğini ileri sürdü. Haberde 1.91 boyundaki 22 yaşındaki kaleci için "Lunin, Real için oynamaya layık olduğunu kanıtlamak istiyor ama Beşiktaş'tan gelen bir teklif var" denildi.

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