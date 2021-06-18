Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde kaleci arayışları sürüyor. Genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na teklifler gelmeye devam ederken, siyah beyazlılarda ise bu transferin gerçekleşmesi durumunda alternatifler için çalışmalar başladı. Son olarak gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Ukrayna'dan Sport 24 TV'nin haberine göre Beşiktaş, Real Madrid'in genç kalecisi Andriy Lunin'i istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Ukrayna'dan Sport 24 TV sürpriz bir iddia ortaya attı. Geçen sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci Andriy Lunin'i Beşiktaş'ın istediğini ileri sürdü. Haberde 1.91 boyundaki 22 yaşındaki kaleci için "Lunin, Real için oynamaya layık olduğunu kanıtlamak istiyor ama Beşiktaş'tan gelen bir teklif var" denildi.

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