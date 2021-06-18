18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika Beşiktaş haberi: Cyle Larin'e Rusya'dan talip! İşte Spartak Moskova'nın teklifi...
Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği performansla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Cyle Larin'in, Avrupa'daki talipleri de arttı. Birçok kulübün siyah beyazlılara teklif yaptığı bilinirken, 26 yaşındaki oyuncu için son talip ise Rusya'dan Spartak Moskova oldu. İşte yapılan teklif... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Geçen sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan Cyle Larin'in bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya kadar çıktı. Cyle Larin'e son olarak Rusya'dan Spartak Moskova takımının talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibi Spartak Moskova, 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Siyah-beyazlı yönetimin ne cevap vereceği ise merak konusu.
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