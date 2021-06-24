MAME DIOUF

Beşiktaş forvet hattı için birçok isimle görüşüyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'un yıldızı Mame Diouf da bu futbolcular arasında yer alıyor. Senegallinin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor.