24 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın ile anlaşan ve önümüzdeki sezon devam edecek olan Kartal'da, hazırlanan rapor doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar gündemde yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.06.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

HALİL AKBUNAR

Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

MAME DIOUF

Beşiktaş forvet hattı için birçok isimle görüşüyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'un yıldızı Mame Diouf da bu futbolcular arasında yer alıyor. Senegallinin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

JOAO MARIO

Beşiktaş, Adem Ljajic'in takımdan ayrılması halinde 10 numara bölgesine yeni bir isim transfer etmek istiyor. Uzun zamandır gündemde yer alan Joao Mario 10 numara bölgesinin en güçlü adayları arasında.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

ALEXANDRU MAXIM

Rumen basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Beşiktaş'ın Gaziantep forması giyen Alexandru Maxim'i istediği ifade edildi. Beşiktaş daha önce de Maxim'i gündeme almıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi. Haberde, Sergen Yalçın'ın Mitrovic ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri

HARIS SEFEROVIC

Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Seferovic, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini koruyor. Benfica'nın satın alma opsiyonlu kiralık teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig'in yıldızı Kartal'a! Özel maddeyle... Süper Lig'in yıldızı Kartal'a! Özel maddeyle...
Transferde dev savaş! 3 isim için... Transferde dev savaş! 3 isim için...
Beşiktaş harekete geçti! Milli yıldızlar Kartal olacak Beşiktaş harekete geçti! Milli yıldızlar Kartal olacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör