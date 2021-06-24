Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın ile anlaşan ve önümüzdeki sezon devam edecek olan Kartal'da, hazırlanan rapor doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. Alexandru Maxim, Seferovic, Halil Akbunar gündemde yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
KAAN AYHAN
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Kartal, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübüyle temas halinde.
KENAN KARAMAN
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.
HALİL AKBUNAR
Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.
MAME DIOUF
Beşiktaş forvet hattı için birçok isimle görüşüyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'un yıldızı Mame Diouf da bu futbolcular arasında yer alıyor. Senegallinin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor.
JOAO MARIO
Beşiktaş, Adem Ljajic'in takımdan ayrılması halinde 10 numara bölgesine yeni bir isim transfer etmek istiyor. Uzun zamandır gündemde yer alan Joao Mario 10 numara bölgesinin en güçlü adayları arasında.
ALEXANDRU MAXIM
Rumen basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Beşiktaş'ın Gaziantep forması giyen Alexandru Maxim'i istediği ifade edildi. Beşiktaş daha önce de Maxim'i gündeme almıştı.
ALEKSANDAR MITROVIC
Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi. Haberde, Sergen Yalçın'ın Mitrovic ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiği belirtildi.
HARIS SEFEROVIC
Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Seferovic, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini koruyor. Benfica'nın satın alma opsiyonlu kiralık teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.
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