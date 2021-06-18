Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'nın üzerinde! Talipleri artmaya başladı

Takvim'in haberine göre; henüz Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ise Hırvat stoper Domagoj Vida'nın satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper Vida, İtalyan ekibi Genoa'nın da listesinde bulunuyor.

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