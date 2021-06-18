18 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'nın üzerinde! Talipleri artmaya başladı

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta harika bir sezon geçiren Domagoj Vida, EURO 2020'de sergilediği performansla daha şimdiden taliplerini arttırmayı başardı. Hırvat stoper için İtalya Serie A takımlarından Genoa ve Fransız takımı Monaco harekete geçmeye hazırlanıyor. (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'nın üzerinde! Talipleri artmaya başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'ta Fransızlar'ın hedefinde... , 'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek... Siyah-beyazlılar'ın geride kalan sezonda şampiyon olmasında önemli rol oynayan Vida için Fransızlar'ın teklif edeceği bonservis ücreti merak ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'nın üzerinde! Talipleri artmaya başladı

'in haberine göre; henüz ile resmi sözleşmeye imza atmayan Teknik Direktör 'ın ise Hırvat stoper Domagoj 'nın satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper Vida, ekibi 'nın da listesinde bulunuyor.

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