18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'nın üzerinde! Talipleri artmaya başladı
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta harika bir sezon geçiren Domagoj Vida, EURO 2020'de sergilediği performansla daha şimdiden taliplerini arttırmayı başardı. Hırvat stoper için İtalya Serie A takımlarından Genoa ve Fransız takımı Monaco harekete geçmeye hazırlanıyor. (BJK spor haberleri)
Takvim'in haberine göre; henüz Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ise Hırvat stoper Domagoj Vida'nın satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper Vida, İtalyan ekibi Genoa'nın da listesinde bulunuyor.
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