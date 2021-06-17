17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor! Beşiktaş'a iletilen son teklif...

Ersin ısrarı sürüyor! İletilen teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Sezonu 'ta çifte kupa kaldırarak tamamlayan için Ligue 1 ekibi Nice'in ısrarı sürüyor. Fransız temsilcisi siyah-beyazlılara genç file bekçisi için 7 milyon Euro'luk teklifle geldi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

'ta geçen sezonun en önemli isimlerinden için Nice'in ısrarı sürüyor. Takvim'in haberine göre; Fransız kulübünün son olarak Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Başkan 'nin rakamı az bulduğu belirlendi. Genç file bekçisi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Siyah-Beyazlı yönetimin, alt limit olarak şimdilik 9 milyon Euro'da karar kıldığı öne sürüldü. Nice'in yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor.

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