17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan büyük feda!

Yalçın'dan büyük feda! O maddeleri geri çevirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta belirsizliği sürüyor. Yalçın, siyah-beyazlı takımı zora sokmamak için tüm maddelerini geri çevirdi. ( haberleri)

Yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan ile Başkan ve Asbaşkan , son kez bir zirve yapacak. Sabah'ın haberine göre sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE MADDİ KONULARI EN SONA BIRAKTI

Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
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