17 Haziran 2021, Perşembe
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GÖRÜŞMELERDE MADDİ KONULARI EN SONA BIRAKTI
Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan büyük feda!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor. Yalçın, siyah-beyazlı takımı zora sokmamak için tüm maddelerini geri çevirdi. (BJK spor haberleri)
Yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, son kez bir zirve yapacak. Sabah'ın haberine göre sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.
GÖRÜŞMELERDE MADDİ KONULARI EN SONA BIRAKTI
Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
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