17 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Marko Arnautovic'i gündemine aldı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, EURO 2020'de Avusturya forması ile boy gösteren Marko Arnautovic'i gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcu 2.7 milyon euro maaş talep ediyor. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, dünyaca ünlü bir yıldızın da peşine düştü. İtalyan Corrire dello Sport'ta yer alan habere göre şu anda EURO 2020'de Avusturya formasıyla boy gösteren dünyaca ünlü santrfor Marko Arnautovic, Beşiktaş'ın gündemine geldi. 32 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun yıllık 2.7 milyon euro maaş talep ettiği ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?