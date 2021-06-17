17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Marko Arnautovic'i gündemine aldı

Beşiktaş'ın gözü o isimde! Maaş talebi...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: , 'de forması ile boy gösteren 'i gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcu 2.7 milyon euro maaş talep ediyor. ( haberleri)

, dünyaca ünlü bir yıldızın da peşine düştü. İtalyan 'ta yer alan habere göre şu anda 'de formasıyla boy gösteren dünyaca ünlü santrfor , Beşiktaş'ın gündemine geldi. 32 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun yıllık 2.7 milyon euro maaş talep ettiği ifade edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da imzalar için geri sayım başladı! Kartal'da imzalar için geri sayım başladı!
Yalçın'dan büyük feda! O maddeleri geri çevirdi Yalçın'dan büyük feda! O maddeleri geri çevirdi
İşte Kartal'ın Diego Costa teklifi! 3 yıl için... İşte Kartal'ın Diego Costa teklifi! 3 yıl için...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör