24 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Kenan Karaman savaşı!

Süper Lig devlerinin Kenan Karaman savaşı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli yıldız Kenan Karaman ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki golcü oyuncu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın kıyasıya bir yarışta olduğu yazıldı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Almanya Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kenan Karaman, kulübünden ayrılma kararı aldı. Bonservisini eline alacak milli yıldız, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. LIGABlatt'ın haberine göre Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray, Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için yarışıyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun da Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf formasıyla 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, santrfor, forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde görev alabiliyor.

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994'te Stuttgart, Almanya'da doğdu. Kenan Karaman Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Fortuna Düsseldorf forması ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kenan Karaman'ın kariyerinde Almanya'nın köklü kulüpleri yer alıyor. MTV Stuttgart (2000 - 2005), VFB Stuttgart (2005 - 2007), Stuttgarter Kickers (2007 - 2009), 1899 Hoffenheim (2009 - 2014), Hannover 96 (2014 - 2018), Fortuna Düsseldorf (2018 - 2021) gibi ekiplerde forma giyen milli yıldız kulübüne veda etti. Kenan Karaman bu sezon 29 maçta 7 gol 2 asist ile oynadı.

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