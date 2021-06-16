16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Elayis Tavşan transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek. Bu sebeple derin bir kadro kurmak isteyen Kartal'ın, transfer dönemine damga vurması bekleniyor. Beşiktaş, uzun zamandır temaslarını sürdürdüğü 20 yaşındaki Elayis Tavşan'ı bitiriyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için NEC Nijmegen forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan'ın da adı geçiyordu. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Hollanda basınında genç yıldızın hafta sonu Türkiye'ye gideceği Beşiktaş'a imza atacağı ifade edilirken, NEC Nijmegen'in 1.5 milyon euro, bonuslar ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi pay alacağı belirtildi. (Fotomaç)
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