Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yine transfer savaşı çıkaracak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Serie A ekiplerinden Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, burada beklenen çıkışı yapamadı. Kosovalı golcünün İtalyan kulübünden ayrılması beklenirken, transfer savaşı da yeniden kızıştı. 2 sezon önce özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harekete geçtiği ve sarı lacivertlilerin kazandığı bu yarışa benzer bir yarış bu sezon da olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)
Serdar Dursun'u renklerine katan Fenerbahçe, forvet transferinde gözünü eski futbolcusu Vedat Muric'e çevirdi.
Vedat için Lazio'nun kararı beklenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Kosovalı golcü için İtalyan kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.
Ancak Lazio'nun Vedat'ın kiralanmasına izin vermesi durumunda en avantajlı kulübün hala Fenerbahçe olduğu da ifade ediliyor. Vedat Muric, Lazio'ya geçen sezon transfer olurken takımda istediği süreyi alamamıştı.
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