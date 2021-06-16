16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yine transfer savaşı çıkaracak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Serie A ekiplerinden Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, burada beklenen çıkışı yapamadı. Kosovalı golcünün İtalyan kulübünden ayrılması beklenirken, transfer savaşı da yeniden kızıştı. 2 sezon önce özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harekete geçtiği ve sarı lacivertlilerin kazandığı bu yarışa benzer bir yarış bu sezon da olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yine transfer savaşı çıkaracak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'u renklerine katan , forvet transferinde gözünü eski futbolcusu Vedat Muric'e çevirdi.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yine transfer savaşı çıkaracak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Vedat için 'nun kararı beklenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre, ve 'ın da Kosovalı golcü için kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yine transfer savaşı çıkaracak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ancak 'nun Vedat'ın kiralanmasına izin vermesi durumunda en avantajlı kulübün hala olduğu da ifade ediliyor. Vedat Muric, Lazio'ya geçen sezon transfer olurken takımda istediği süreyi alamamıştı.

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