Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi yine transfer savaşı çıkaracak! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Serie A ekiplerinden Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, burada beklenen çıkışı yapamadı. Kosovalı golcünün İtalyan kulübünden ayrılması beklenirken, transfer savaşı da yeniden kızıştı. 2 sezon önce özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harekete geçtiği ve sarı lacivertlilerin kazandığı bu yarışa benzer bir yarış bu sezon da olabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)

Serdar Dursun'u renklerine katan Fenerbahçe, forvet transferinde gözünü eski futbolcusu Vedat Muric'e çevirdi.