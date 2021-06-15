15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na büyük onur! Golden Boy'un 100 kişilik listesine alındı

O listede Ersin de var! Avrupa'nın en iyi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı formayla gösterdiği performans ile şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren 20 yaşındaki kaleciye, bir başka onur da 'tan geldi. Her yıl düzenlenen '' ödülü için belirlenen 100 kişilik listeye Ersin Destanoğlu da alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın başarılı milli kalecisi Ersin Destanoğlu, 'un her yıl düzenlediği '' ödülü için 100 kişilik listesinde kendisine yer buldu.

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon Ersin Destanoğlu tek Türk olarak aday gösterildi.

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Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 100 kişilik adayın içinde kendisine yer buldu. 100 kişilik liste her ayın 15'inde verilen oylar sonucunda 20 isim düşürülecek ve 15 Ekim'de 20 kişilik son liste ortaya çıkacak.

Geçen sezon 37 maça çıkan Ersin, kalesinde 39 gol görürken 13 kez kalesini gole kapattı.

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