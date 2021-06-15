15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi! Domagoj Vida...

Vida'ya yeni sözleşme!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Domagoj ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Siyah beyazlılar, Hırvat stoperin maaşında indirime gitmesi durumunda mukavelesini uzatacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan ile maaş indirimi yapıp uzatmayı planlıyor. Kiralık sözleşmesi sona erince takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın da pazarlık sürecinde Vida'nın aldığı maaşı örnek göstererek yönetimden aynı seviyede maaş istemesi basına yansımıştı.

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