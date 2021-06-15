Beşiktaş gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Siyah beyazlılar, Hırvat stoperin maaşında indirime gitmesi durumunda mukavelesini uzatacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Vida ile maaş indirimi yapıp uzatmayı planlıyor. Kiralık sözleşmesi sona erince takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın da pazarlık sürecinde Vida'nın aldığı maaşı örnek göstererek yönetimden aynı seviyede maaş istemesi basına yansımıştı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ